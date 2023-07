MN - Ordine: "Kessie per il Milan? Mi rendo conto che è una sorta di provocazione..."

La redazione di MilanNews.it si è affidata alle parole di Franco Ordine, noto giornalista vicino alle vicende di Milanello ed editorialista di MilanNews.it.

Perché al Milan servirebbe un Kessie?

"Mi rendo conto che è una sorta di provocazione: so che sarà difficile ma io lo dico solamente nel caso in cui lo prendesse la Juventus. Da sempre nel mercato, come dimostra l'affare Lukaku, se tu togli un giocatore di rilievo a una squadra rivale, compi due affari in uno: ti rinforzi tu e indebolisci il rivale. Poi so che non arriverà Kessie ma qualcun altro, come Musah"