MN - Ordine: "Mercato con i fiocchi del Milan. Ecco le tre cose che mi sono piaciute di più"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha spiegato ai microfoni di Milannews.it cosa gli è piaciuto di più del mercato estivo del Milan: "Secondo me hanno fatto un lavoro con i fiocchi perchè hanno puntato e ottenuto tre grandi risultati: il primo, il più grande di tutti, è dare a Pioli fin da subito giocatori fondamentali per la squadra. Il secondo risultato ottenuto è stato quello di prendere certi giocatori a prezzi sostenibili e senza aumentare il monte stipendi. Terzo punto, infine, sono stati scelti giocatori compatibili con le richieste di Pioli e compatibili con un calcio di grande intensità fisica.

Mi è piaciuto poi un altro aspetto che è passato un po' sotto silenzio perchè si è concretizzato soprattutto verso la parte finale del mercato: non ci sono mai state così tante cessioni. Sono andati via non solo quei giocatori che non avevano reso, ma anche coloro che aveva creato qualche disagio, come per esempio Rebic. Secondo alcuni questa struttura societaria non era in grado di gestire il mercato e invece ha dato una risposta esemplare".