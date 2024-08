MN - Ordine: "Non dico che Fonseca non sia stato in grado di farsi sentire dallo spogliatoio, ma che non è stato ascoltato in maniera immediata"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Franco Ordine commenta le prime uscite della squadra di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è già sul banco degli imputati non solo per il punto conquistato in due partite, ma per due prestazioni fin qui ampiamente al di sotto delle aspettative.

Credi che Fonseca non sia stato in grado di farsi sentire dallo spogliatoio?

"Non dico che non sia stato in grado perché un professionista del genere va rispettato. Dico che non è stato ascoltato in maniera immediata".

Il tecnico è il primo che sale sul banco degli imputati. Ma è davvero lui il problema di questo Milan?

"Se pensiamo che il problema sia solo Fonseca abbiamo sbagliato l'analisi. Il punto vero è: c'è sintonia assoluta tra il calcio che vuole realizzare Fonseca e la disponibilità del gruppo squadra?".

Da giocatori considerati come leader tecnici e non solo ci si aspettava di più

"Contesto la negatività dei giudizi sul conto di Leao. Sta diventando una sorta di capro espiatorio, quando ha fatto cose in partita che potevano portare altri risultati".

Mancano quattro giorni alla fine del mercato. Pensi che sia necessario intervenire ancora?

"Contesto ferocemente chi pensa che il Milan abbia fatto un cattivo mercato, perché i 4 acquisti sono tutti di qualità. E contesto chi dice che il Milan abbia bisogno di un quarto centravanti, quando ha già Morata, Jovic e Okafor".

Dove intervenire allora?

"Il punto sta nella strategia di gioco. Se il Milan di Pioli chiude la stagione con 99 gol fatti e 59 subiti è evidente che devi concentrarti sulla fase difensiva. E se tu prendi dei cambi campo così e dei contropiedi così c'è qualcosa che non va".