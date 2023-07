MN - Ordine: "Non riconoscere pubblicamente di aver sbagliato, di aver commesso un clamoroso errore vittime di un pregiudizio nei confronti di Cardinale, non dà credibilità"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it si è affidata alle parole di Franco Ordine, noto giornalista vicino alle vicende di Milanello ed editorialista di MilanNews.it.

Sui pregiudizi contro Cardinale:

"Durante il mercato e dopo la partenza di Tonali ho preso nota di una serie di previsioni catastrofiche tipo: «Cardinale prenderà gli 80 milioni guadagnati dall'affare Tonali, se li mette in tasca per pagare gli interessi a Elliott del prestito ricevuto per acquistare il Milan». Questo un tema proposto da qualche opinionista e abbracciato da alcuni tifosi che temevano il peggio. Ora, alla luce di quello che è accaduto e al di là della valutazione tecnica che si vedrà solo sul campo, dal punto di vista operativo questa tesi è stata clamorosamente smentita. Non riconoscerlo pubblicamente dicendo di aver sbagliato, di aver commesso un clamoroso errore vittime di un pregiudizio nei confronti dell'azionista americana, non dà credibilità"