MN - Ordine: "Pioli è un sincero aziendalista e questo fa capire perché la proprietà gli sia così devota"

Ordine: "Pioli è un sincero aziendalista e questo fa capire perché la proprietà gli sia così devota"

Nella giornata di ieri si è chiusa la finestra invernale di calciomercato, con il Milan che ha messo a segno due soli “colpi”: il ritorno alla base di Matteo Gabbia e Filippo Terracciano dall’Hellas Verona.

Quindi, nonostante le richieste di mister Stefano Pioli, non sono arrivati né un altro difensore e né un centrocampista. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Franco Ordine, noto giornalista, per commentare quanto successo. Queste le sue dichiarazioni:

Ti ha convinto la spiegazione di Pioli sul fatto che non si sia presentata nessuna opportunità ritenuta congrua?

“Intanto è la spiegazione di un sincero aziendalista, questo fa capire perché la proprietà sia così devota e così favorevole a Pioli. E poi al 2 febbraio non puoi rivoltare i tavoli di Casa Milan. Se ci fosse stato un altro con altre caratteristiche di temperamento magari lo avrebbe fatto”.

Conte avrebbe rivoltato i tavoli?

“Non se se il Conte attuale è ancora il Conte visto a Milano nella stagione interista, secondo me qualche riflessione l’ha fatta perché è un persona, oltre che molto in gamba, molto intelligente e capisce come cambiano i momenti storici del calcio”.