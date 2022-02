MN - Ordine: "Sarebbe affrettato giudicare Lazetic, prima voglio vederlo"

Franco Ordine è intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it (seguici qui), commentando anche l'arrivo di Marko Lazetic: “Non ci sono commenti da fare, non hanno fatto nulla se non cambiare Pellegri che è tornato al Monaco, per poi essere girato al Torino, con questo ragazzo di 18 anni di cui sentiremo parlare prossimamente. Non mi avventuro in riferimenti ascoltando o leggendo dichiarazioni di chi l’ha avuto come Stankovic. Voglio prima vederlo, sarebbe affrettato giudicarlo. Milan e Napoli sono senza voto, praticamente non hanno fatto mercato”.