MN - Oreggia: "Cessione Theo? So di un interesse concreto dello Utd. È un crocevia decisivo"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista e saggista Vittorio Oreggia.

Ti risulta un interesse concreto da parte del Milan per Milinkovic Savic?

“A me personalmente no, sono tuttavia a conoscenza di un altro aspetto…”.

Ossia?

“Ossia che il mercato del Milan in entrata è tutto legato alle uscite. In particolar modo, so di un interesse concreto di Theo Hernandez dello United. Questo è un crocevia decisivo per comprendere obiettivi e strategie del Milan in entrata e in uscita, così come gli obiettivi stagionali…”.

Quali devono essere, tra l’altro?

“In questo momento non si possono decifrare. Logico che dal Milan mi aspetto che possa entrare, come minimo, in Champions League. L’addio di Maldini e Massara e, ripeto, l’eventuale partenza di Theo Hernandez potrebbero ridimensionare tutto quanto”.