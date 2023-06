MN - Oreggia: "De Ketelaere mi ha deluso. È stato fatto un investimento importante"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Vittorio Oreggia, durante l'intervista concessa a MilanNews.it in esclusiva, si è espresso anche su Charles De Ketelaere: "Il primo anno è stato molto deludente. C’erano tutte altre aspettative. Non so se cederlo possa essere funzionale: faresti in ogni caso minusvalenza. In prestito non saprei: i rossoneri hanno fatto un investimento importante appena una stagione fa".