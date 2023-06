MN - Oreggia: "Milan, obiettivo minimo entrare in Champions, ma occhio al mercato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista che MilanNews.it ha realizzato in esclusiva con Vittorio Oreggia, il giornalista ha detto la sua sui possibili obiettivi rossoneri per la prossima stagione: "In questo momento non si possono decifrare. Logico che dal Milan mi aspetto che possa entrare, come minimo, in Champions League. L’addio di Maldini e Massara e, ripeto, l’eventuale dipartita di Theo Hernandez potrebbero ridimensionare tutto quanto”