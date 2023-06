MN - Oreggia: "Pioli in discussione? Dipenderà dai risultati"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il giornalista Vittorio Oreggia ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Riguardo la situazione Pioli, si è così espresso: "Se è in discussione? Dipenderà dai risultati. Io non so se sia giusto analizzare il calcio come un algoritmo o meno. Però, visto come ha operato Red Bird nei confronti di Maldini e Massara, c’è da aspettarsi tutto”.