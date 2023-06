MN - Oreggia sul mercato: "MIlinkovic-Savic al Milan non mi risulta. Theo piace allo United"

MilanNews.it

Vittorio Oreggia è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it. Parlando di mercato, il giornalista ha dichiarato: " Milinkovic al Milan? A me personalmente non risulta. Sono tuttavia a conoscenza di un altro aspetto, ossia che il mercato del Milan in entrata è tutto legato alle uscite. In particolar modo, so di un interesse concreto di Theo Hernandez dello United. Questo è un crocevia decisivo per comprendere obiettivi e strategie del Milan in entrata e in uscita, così come gli obiettivi stagionali”.