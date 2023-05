MN - Orlando: "Acquisterei anche un esterno alto: il solo Saelemaekers non basta"

MilanNews.it

Massimo Orlando, calciatore rossonero nella stagione 1994-1995, attualmente opinionista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

Lungo quali direttrici dovrebbe orientarsi la società sul mercato?

“Sono onesto: secondo me al Milan è mancato un giocatore alla Kessie. Giocando a due in mezzo, hai bisogno dell’equilibrio e del dinamismo che portava lui. Inoltre aveva anche un notevole senso della posizione e dell’inserimento per andare in gol. Acquisterei poi un esterno alto: il solo Saelemaekers non basta. Buon giocatore, ma troppo discontinuo. L’urgenza più significativa è rappresentata dal centravanti: Giroud non è eterno, occorre intervenire e Rebic non è un’alternativa valida. Stesso discorso sul terzino sinistro: Ballo-Touré ha deluso le aspettative. C’è molto da lavorare, in generale”.