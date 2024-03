MN - Orlando commenta Pulisic: "Ha grande tecnica e accelerazioni improvvise"

vedi letture

Manca sempre meno alla sfida di questo pomeriggio, in programma alle 15.00 a San Siro tra il Milan di Stefano Pioli e l'Empoli di Davide Nicola. Riguardo all’imminente sfida dei rossoneri, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare telefonicamente e in esclusiva Massimo Orlando, ex calciatore del Diavolo, attualmente opinionista Radio Rai.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "La forza di questo Milan è Leao, ma poi c’è anche Pulisic. Per l'americano ex Chelsea, grande tecnica e accelerazioni improvvise. Rotazioni importanti nei rossoneri, molto bene anche la scelta di provare a equilibrare il tutto, inserendo due mediani puliti nel palleggio”.