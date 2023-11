MN - Orlando così su Theo: "È calato perchè non ha un ricambio"

Queste le parole del doppio ex di Milan e Udinese, Alessandro Orlando che in un'intervista rilasciata sul sito di MilanNews.it analizza anche il momento poco brillante da parte di Theo Hernandez: "Il francese è calato vistosamente rispetto alle passate stagioni e non sta funzionando bene la catena di sinistra. Questo è dovuto al fatto che il Milan non ha acquistato un ricambio per Theo, in modo tale da poterlo far riposare durante una stagione così lunga e intensa".