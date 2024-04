MN - Orlando: "Ibra conosce Pioli e credo spinga perché resti. Con un paio di innesti la squadra può competere al top"

Ci siamo, prima del primo atto di Milan-Roma, in Europa League, ai microfoni di MilanNews è intervenuto l'ex giocatore rossonero Massimo Orlando che non ha parlato solamente della sfida giocata ieri ma ha anche parlato del futuro rossonero. In particolare ha parlato di cosa potrebbe cambiare sulla panchina rossonera,

Con l'arrivo di Ibrahimovic può cambiare qualcosa sulla panchina?

"Ibra conosce bene Pioli e credo stia spingendo affinché continui il suo lavoro al Milan. E mi sembrerebbe giusto. Anche perché se non trovavi quest'anno l'Inter in versione killer, staresti a giocarti lo scudetto. Con un paio di innesti questa squadra il prossimo anno può competere per il top".