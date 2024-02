MN - Orlando: "Il Milan forse è la squadra più emozionante e stimolante da vedere"

vedi letture

Il big match tra Milan e Napoli è sempre più vicino. La sfida si giocherà domenica sera alle 20.45 presso lo stadio di San Siro. Un'occasione per il Milan per consolidare il terzo posto ma anche per arrivare preparati alla sfida di andata del playoff di Europa League contro il Rennes che si giocherà giovedì 15 sempre a San Siro. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Orlando, ex giocatore rossonero e oggi opinionista Rai Radio. Le sue parole.

Ti convince la proposta tecnico-tattica rossonera?

“Forse il Milan è la squadra più emozionante e stimolante da vedere: le partite sono sempre entusiasmanti a livello di prestazione. Purtroppo c’è da correggere la fase di non possesso: una squadra come quella rossonera non può subire più di venti gol. Non te lo puoi permettere”.