MN - Orlando: "Leao? Nel calcio è importante essere concreti"

In occasione della sfida di domani sera tra Milan e Udinese, Alessandro Orlando, in un'intervista sul sito di MilanNews.it ha parlato così di Rafa Leao: "Il portoghese non è mai stato uno dei miei giocatori preferiti, vuole troppo stra-fare e dimostrare ciò che non è. Tentar sempre la giocata da solista non serve sempre, specie se poi non si conclude bene in porta: nel calcio conta la concretezza, lui mi sembra giochi più per se stesso a volte".