MN - Orlando: "Mercato? Rinnoverei il pacchetto arretrato, prenderei un centrocampista ed un altro attaccante"

Il big match tra Milan e Napoli è sempre più vicino. La sfida si giocherà domenica sera alle 20.45 presso lo stadio di San Siro. Un'occasione per il Milan per consolidare il terzo posto ma anche per arrivare preparati alla sfida di andata del playoff di Europa League contro il Rennes che si giocherà giovedì 15 sempre a San Siro. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Orlando, ex giocatore rossonero e oggi opinionista Rai Radio. Le sue parole.

Che tipo di mercato estivo prospetti?

“Vediamo come finirà la stagione. Ad ogni modo, mi concentrerei sul rinnovare il pacchetto arretrato e prenderei un ulteriore centrocampista. Il resto del budget, se Jovic continua a rendere così, lo puoi investire su un altro attaccante, ma - ora come ora - l’ex Fiorentina ha stupito ogni aspettativa”.