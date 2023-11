MN - Orlando: "Milan, sabato devi assolutamente ritornare a vincere"

vedi letture

Queste le interessanti parole a MilanNews.it da parte del grande doppio ex Alessandro Orlando sull'imminente sfida di sabato sera tra Milan e Udinese: "Il Milan deve vincere e non può permettersi più passi falsi. L'Udinese ha appena cambiato guida tecnica e potrebbe avere grandi motivazioni derivate dal blasone della sfida ma per i rossoneri non possono esserci alibi".