MN - Orlando: "Momento poco brillante del Milan? Le prestazioni dicono che.."

Alessandro Orlando, ex difensore di Milan e Udinese ha parlato così a MilanNews.it dell'imminente partita di San Siro: "Il Milan, ultimamente non ha di positivo solo i risultati. Le prestazioni, eccetto con il PSG ci sono state.

Secondo me bisogna analizzare le cose con maggiore lucidità: il Milan se la sta giocando per la vetta della classifica con Inter, Juve e Napoli. In Champions League sicuramente la situazione è diversa, ma fin dal sorteggio i rossoneri sapevano sarebbe stato difficile affrontare un girone così. Più che altro il fallimento sarebbe soprattutto economico perchè entrerebbero meno introiti e il brand perderebbe valore".