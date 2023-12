MN - Orlando: "Senza Champions e, con soli sei punti di distacco dall’Inter, il Milan dovrebbe fare il tutto per tutto per vincere lo scudetto”

Il Milan domani è impegnato in casa contro il Frosinone in una partita delicatissima per la stagione dopo il ko in Champions contro il Borussia Dortmund. Milannews.it ha raggiunto Massimo Orlando, ex calciatore rossonero (stagione 1994-1995), attualmente opinionista per conto di Radio Rai.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Milan?

“Innanzitutto cercare di fare il possibile per arrivare agli ottavi di Champions. È un treno che, anche economicamente parlando, i rossoneri non possono permettersi di perdere. Qualora venissero eliminati, resterebbe solo il campionato. A quel punto, con soli sei punti di distacco dall’Inter, il Milan dovrebbe fare il tutto per tutto per vincere lo scudetto”.