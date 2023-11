MN - Orlando su Donnarumma: "Sua la decisione finale di lasciare il Milan"

Un altro importante estratto dell'intervista rilasciata sul sito di MilanNews.it da parte dell'ex Milan e Udinese, Alessandro Orlando: queste le sue parole anche in vista di Milan-PSG e quindi su Donnarumma: "L'accoglienza di Gigio a San Siro? Probabilmente verrà fischiato e dispiace perchè pensavo sarebbe stato il portiere del Milan per i prossimi 10-15 anni. Da professionista ha preso un'altra strada e ha fatto questa scelta, forse non fu nemmeno consigliato bene all'epoca, ma la scelta finale è stata sua, il Milan non avrebbe voluto venderlo a tutti i costi".