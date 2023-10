MN - Orlando su Maignan: "Tra i tre portieri più forti al mondo, ma se il PSG dovesse mettere mano al portafogli lo prenderebbe. Scambio con Donnarumma? Il Milan ci perderebbe"

In merito al ko del Milan contro il PSG, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Orlando, calciatore rossonero nella stagione 1994-1995, attualmente opinionista Radio Rai. Ecco le sue parole:

Hai citato Maignan. A tuo avviso ha nutrito “nostalgia di casa” ieri sera, a Parigi?

“Maignan è tra i primi tre portieri al mondo, il Milan - tecnicamente - ci perderebbe tantissimo. Purtroppo, al giorno d’oggi, se il PSG mette mano al portafogli, può comprare chiunque. Dinamica di scambio con Donnarumma? Il Milan non ci guadagnerebbe, Maignan è più competitivo. Al momento, mi sono soltanto sembrate le classiche voci della vigilia. Logico però che, di fronte a un’offerta super milionaria del PSG, non potresti competere in alcun modo”.