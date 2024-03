MN - Orlando su Pioli: "E' arrivato da traghettatore e ne uscirà da vincitore di uno scudetto”

Manca sempre meno alla partita di Serie A in programma di questo pomeriggio, alle 15.00 a San Siro tra il Milan di Stefano Pioli e l'Empoli di Davide Nicola. Riguardo all’imminente sfida dei rossoneri, ma anche sull'attuale posizione di Stefano Pioli in rossonero, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare telefonicamente e in esclusiva Massimo Orlando, ex calciatore del Diavolo, attualmente opinionista Radio Rai.

Questo un breve estratto dell'intervista: “Io penso che il Milan stia programmando un futuro diverso rispetto al cammino con Pioli. Non credo che i risultati di questa stagione, anche la possibile vittoria dell’Europa League, potrebbero cambiare qualcosa. Ad ogni modo, è arrivato in rossonero da traghettatore e ne uscirà da vincitore di uno scudetto”.