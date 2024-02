MN - Orlando su Pioli: "Penso che il suo ciclo sia terminato"

Il big match tra Milan e Napoli è sempre più vicino. La sfida si giocherà domenica sera alle 20.45 presso lo stadio di San Siro. Un'occasione per il Milan per consolidare il terzo posto ma anche per arrivare preparati alla sfida di andata del playoff di Europa League contro il Rennes che si giocherà giovedì 15 sempre a San Siro. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Orlando, ex giocatore rossonero e oggi opinionista Rai Radio. Le sue parole.

Hai il sentore che Pioli lasci il Milan a fine stagione?

“Credo che in società vogliano cambiare. Per chi non saprei, ma penso che intraprenderanno una strada differente. Stimo Stefano (Pioli ndr): ci ho giocato insieme, è un amico e ha portato il Milan a vincere lo scudetto due anni fa contro ogni aspettativa. Però, alla fine, incidono tanti fattori: la mancata qualificazione agli ottavi di Champions, la corsa per il tricolore in questa stagione, la Coppa Italia e i tanti infortuni. A livello sommario, sono componenti che pesano. Penso sia terminato il suo ciclo. Nulla gli toglie il rimanere eternamente nella storia del club”.