MN - Orlando sul ko con il Dortmund: "Talvolta, devi anche pensare a gestire, in emergenza, un match e portare a casa il pareggio"

Il Milan domani è impegnato in casa contro il Frosinone in una partita delicatissima per la stagione dopo il ko in Champions contro il Borussia Dortmund. Milannews.it ha raggiunto Massimo Orlando, ex calciatore rossonero (stagione 1994-1995), attualmente opinionista per conto di Radio Rai.

Hai preso visione del ko del Milan contro il Borussia Dortmund a San Siro. Quali sono stati gli errori?

“Era sicuramente importante vincere la partita e attaccare, ma ci sono situazioni specifiche da cui, forse, conveniva guardarsi meglio. Per cui, talvolta, devi anche pensare a gestire, in emergenza, un match e portare a casa il pareggio. Sennò ti esponi troppo, prendi gol e perdi. Proprio come è accaduto al Milan”.