MN - Orlando sul mercato: "Manca una prima punta valida alternativa a Giroud, un terzino sinistro e uno destro con caratteristiche più difensive""

Il Milan domani è impegnato in casa contro il Frosinone in una partita delicatissima per la stagione dopo il ko in Champions contro il Borussia Dortmund. Milannews.it ha raggiunto Massimo Orlando, ex calciatore rossonero (stagione 1994-1995), attualmente opinionista per conto di Radio Rai.

Ti aspetti un mercato di riparazione significativo a gennaio?

“Se analizziamo l’organico attuale del Milan, non è completa. A mio avviso, manca una prima punta valida alternativa a Giroud, un terzino sinistro e uno destro con caratteristiche più difensive rispetto a Calabria”.