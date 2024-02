MN - Pacchioni: "Frosinone trasferta da non sottovalutare. Vedremo"

vedi letture

Il mercato di gennaio si conclude oggi e fra due giorni il Milan sarà in campo per la ventitreesima giornata di Serie A contro il Frosinone allo stadio Benito Stirpe: fischio di inizio alle ore 18. Per parlare di questa sessione di mercato e del momento rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il conduttore radiofonico Paolo Pacchioni, di Rtl 102.5. Le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti tra i rossoneri e il Frosinone?

“Sicuramente non una gara da sottovalutare. Il Frosinone è un avversario che, ultimamente, ha fatto intravedere cose importanti a livello di crescita. Vedremo”.