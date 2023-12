MN - Pacchioni: "Il Milan deve disputare un’ottima Europa League e a fare il possibile per blindare un posto in Champions"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con il radiocronista Paolo Pacchioni, attivo su Rtl 102.5.

A quali obiettivi stagionali può puntare l’attuale Milan?

“A disputare un’ottima Europa League e a fare il possibile per blindare un posto in Champions. Quest’ultimo fattore sarà tutto fuorché scontato. Dietro, per esempio, c’è un Bologna che sta facendo passi da gigante”.