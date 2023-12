MN - Pacchioni: "Il Milan deve necessariamente intervenire sul mercato per correre ai ripari"

La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con il radiocronista Paolo Pacchioni, attivo su Rtl 102.5.

Che tipo di mercato di gennaio prospetti da parte del Milan?

“È difficile pensare a uno scenario definito. Logico è che, vista la situazione, il Milan deve necessariamente intervenire per correre ai ripari. Tra gli sbagli fatti, c’è anche quello della società quest’estate: hanno puntato tutto su un mercato di quantità a discapito della qualità. Hanno fatto passare, per esempio, Chukuewze come un grandissimo giocatore, ma deve ancora crescere molto”.