MN - Pacchioni: "L’unico modo per recuperare De Ketelaere è darlo in prestito"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

In merito alla difficoltà di Charles De Ketelaere, Paolo Pacchioni, noto conduttore radiofonico di Rtl 102.5, ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "Per me ha perso la fiducia in se stesso: lo si vede ogni volta che viene chiamato in causa. Penso che abbia bisogno di giocare con continuità e che l’unico modo per recuperarlo sia darlo in prestito”.