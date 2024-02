MN - Pacchioni: "Mancanza di continuità dinamica che preoccupa"

Il mercato di gennaio si conclude oggi e fra due giorni il Milan sarà in campo per la ventitreesima giornata di Serie A contro il Frosinone allo stadio Benito Stirpe: fischio di inizio alle ore 18. Per parlare di questa sessione di mercato e del momento rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il conduttore radiofonico Paolo Pacchioni, di Rtl 102.5. Le sue parole.

Come ti spieghi, in generale, il rendimento altalenante della stagione dei rossoneri?

“È una squadra che, per dare una parvenza di reazione, deve sempre arrivare con l’acqua alla gola. È una dinamica che preoccupa”.