MN - Pacchioni sul mercato del Milan: "Sta lavorando sotto-traccia per un centravanti"

MilanNews.it

Paolo Pacchioni, noto conduttore radiofonico di Rtl 102.5, intervistato da MilanNews.it, ha commentato così i movimenti di mercato del Milan: "Credo proprio che il Milan stia lavorando sotto-traccia per un centravanti. Con il solo Giroud davanti, non puoi fare miracoli: è una questione anagrafica, non di inaffidabilità. Per cui, i rossoneri staranno sicuramente lavorando su un prospetto offensivo in entrata".