MN - Pacchioni sul Milan: "Se verranno colmate le lacune davanti, può lottare per i primi tre posti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Paolo Pacchioni, noto conduttore radiofonico di Rtl 102.5, ha rilasciato queste parole sugli obiettivi del Milan di RedBird per la prossima stagione: "Penso che la priorità di Red Bird sia la qualificazione in Champions e la valorizzazione del capitale interno. Lo scudetto della scorsa stagione è stato una combinazione di condizioni astrali, con più demeriti delle altre squadre e un Milan abile nell’approfittarne. Tuttavia non può sempre andare così.

Il futuro di Pioli? Dipenderà dalla rosa che avrà a disposizione. Se verranno colmate le lacune davanti, può lottare per i primi tre posti. Altrimenti, stando così le cose, per la qualificazione in Champions”.