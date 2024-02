MN - Pacchioni sulla cessione di Krunic: "Non saprei dire se sia stata fatta la cosa giusta o quella sbagliata"

vedi letture

Il mercato di gennaio si conclude oggi e fra due giorni il Milan sarà in campo per la ventitreesima giornata di Serie A contro il Frosinone allo stadio Benito Stirpe: fischio di inizio alle ore 18. Per parlare di questa sessione di mercato e del momento rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il conduttore radiofonico Paolo Pacchioni, di Rtl 102.5. Le sue parole.

Come giudichi il mercato di gennaio del Milan?

“Senza troppi alti, nè troppi bassi. È stato preso Gabbia, profilo funzionale alla causa del Milan. Su Terracciano è più una scommessa da valutare in corso d’opera: per ora ha commesso un errore contro il Bologna, avrà altre chance per riscattarsi. La cessione di Krunic? È un giocatore che ha sempre dato equilibrio al Milan, non saprei dire se sia stata fatta la cosa giusta o quella sbagliata. Credo sia stata decisiva la volontà del calciatore di essere ceduto”.