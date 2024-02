MN - Pacchioni sulla conferma di Pioli: "Di Ferguson ne è esistito soltanto uno"

vedi letture

Il mercato di gennaio si conclude oggi e fra due giorni il Milan sarà in campo per la ventitreesima giornata di Serie A contro il Frosinone allo stadio Benito Stirpe: fischio di inizio alle ore 18. Per parlare di questa sessione di mercato e del momento rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il conduttore radiofonico Paolo Pacchioni, di Rtl 102.5. Le sue parole.

Pioli meriterebbe la riconferma sulla panchina del Milan la prossima stagione?

“Non è una valutazione che si può fare legando il tutto a una questione di risultati, anche in caso Pioli conducesse il Milan alla vittoria dell’Europa League. Le colpe legate al rendimento altalenante dei rossoneri non sono certamente tutte dell’attuale tecnico rossonero, così come gli infortuni. Però, nel calcio, c’è un dato certo: di Alex Ferguson ne è esistito soltanto uno. È difficile per un allenatore trasmettere gli stessi stimoli per un ingente numero di stagioni”.