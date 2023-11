MN - Pacio su Donnarumma: "Perdonarlo? Anche solo immaginarlo è difficile..."

“C’è posta per te” avevano scritto gli ultrà della Curva Sud sul loro profilo Instagram allegando un bancale con sopra diversi scatoloni contenenti, probabilmente, dei soldi finti che verranno utilizzati domani sera per accogliere Gigio Donnarumma, alla sua prima apparizione da ex contro il Milan. Il 7 novembre è una data cerchiata in rosso sul calendario dei tifosi milanisti fin dal giorno della stesura dei calendari e ciò che Donnarumma ha passato a Milano con la nazionale si preannuncia nulla in confronto a ciò che lo attende, a livello ambientale, domani sera.

Per cercare di capire ulteriormente cosa ci si dovrà aspettare, ne abbiamo parlato con Marco “Pacio” Pacini, responsabile delle coreografie nonché voce della Curva Sud.