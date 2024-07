MN - Pagani: "Diciamo che la Serie C poteva andare bene l'anno scorso per Zeroli..."

I giovani del Milan si stanno mettendo in mostra negli Europei Under 19 in corso ma anche con la prima squadra, dove ad esempio Mattia Liberali è stato schierato da Paulo Fonseca nel primo test contro il Rapid Vienna. Lo scout Francesco Pagani ci dice la sua, a cominciare da Francesco Camarda del quale ha scritto in tempi non sospetti, con un tweet di tre anni fa che ha fatto poi il giro della rete. In esclusiva per MilanNews.it.

Kevin Zeroli è fra i giovani più pronti. Non credi che l'Under 23 possa andargli già stretta?

"È tra i giocatori che ha più chances di imporsi a un buon livello. Non ha il talento di Liberali ma compensa con una solidità che può portarlo lontano. Nella prima squadra del Milan oggi potrebbe fare fatica ma allo stesso tempo non lo ritengo da Serie C perché è pronto a uno step maggiore. Diciamo che la C poteva andare bene l'anno scorso".

Nell'Under 19 c'è un vero e proprio blocco Milan: oltre ai citati Camarda e Zeroli abbiamo Magni, Bartesaghi e Sia

"Tutti ragazzi interessanti. Dissi l'anno scorso che la Primavera del Milan era la più talentuosa d'Italia. Se devo dire un nome tra quelli più pronti dico Bartesaghi".