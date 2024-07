MN - Pagani: "Non siamo così scarsi come ci dipingono. Non avremo fenomeni, ma eravamo tra i più giovani dell'Europeo"

I giovani del Milan si stanno mettendo in mostra negli Europei Under 19 in corso ma anche con la prima squadra, dove ad esempio Mattia Liberali è stato schierato da Paulo Fonseca nel primo test contro il Rapid Vienna. Lo scout Francesco Pagani ci dice la sua, a cominciare da Francesco Camarda del quale ha scritto in tempi non sospetti, con un tweet di tre anni fa che ha fatto poi il giro della rete. In esclusiva per MilanNews.it.

Come sta il calcio giovanile italiano? In molti usano come paragone Yamal, talento che in Italia manca

"Yamal non può essere un metro di paragone perché sta facendo cose che nessun altro ha fatto alla sua età. Detto questo in Italia è vero che non ci sono i Totti o i Del Piero ma al contempo a livello giovanile abbiamo lavorato benissimo, basti vedere con le nazionali Under cosa stiamo facendo. La Nazionale maggiore non avrà fenomeni ma allo stesso tempo era una delle selezioni più giovani dell'Europeo. Non siamo così scarsi come ci dipingono".