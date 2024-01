MN - Pagella Chukwueze: il VAR gli nega un rigore clamoroso, per il resto troppo fumo

Nella vittoria per 0-1 (con conseguente qualificazione da seconda in classifica agli ottavi di finale della Coppa d'Africa) della Nigeria sulla Guinea-Bissau, Samuel Chukwueze ha giocato 80 minuti da esterno destro del 4-3-3, lasciando poi il posto a Lookman dell'Atalanta.

Una partita non certo indimenticabile da parte del nigeriano. Da segnalare in positivo un calcio di rigore conquistato nel primo tempo, ma clamorosamente non concesso dal VAR nonostante un tocco di braccio molto evidente sul tiro di Chukwueze, e un bell'assist nel secondo tempo, che Moses Simon, però, da solo davanti al portiere, non ha saputo sfruttare. Per il resto il solito fumo: tanto movimento, tanta dinamicità, poca concretezza; da dimenticare, per esempio, un controllo sbagliato su un contropiede molto pericoloso. Voto 5,5.

GIRONE A - CLASSIFICA DEFINITIVA

Guinea Equatoriale 7 (qualificata agli ottavi da prima)

Nigeria 7 (qualificata agli ottavi da seconda)

Costa d'Avorio 3 (in corsa per le migliori terze con differenza reti -2)

Guinea-Bissau 0 (eliminata)