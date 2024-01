MN - Pagella Chukwueze: una palla al bacio per Osimhen che spreca. Primo tempo brioso

72 minuti in campo da esterno destro del 4-3-3 nigeriano per Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, nello 0-1 con cui la Nigeria ha battuto i padroni di casa della Costa d'Avorio nella seconda gara del girone A della Coppa d'Africa. Il numero 21 rossonero ha giocato un buonissimo primo tempo, dando una palla al bacio (partendo da posizione molto centrale) per Osimhen a inizio match che l'attaccante del Napoli ha però malamente sprecato e creando un paio di occasioni molto interessanti; molto bene anche il lavoro in fase difensiva in coabitazione con Ola Aina. Meno acceso il secondo tempo, nel quale è poi arrivato il rigore di Troost-Ekong guadagnato da Osimhen. Il voto è 6

IL GIRONE

Si riporta di seguito la classifica del girone A di Coppa d'Africa dopo due giornate:

GUINEA EQUATORIALE 4

NIGERIA 4

COSTA D'AVORIO 3

GUINEA BISSAU 0

Si qualificano le prime due in classifica e le quattro migliori terze tra i sei gironi complessivi. Considerando questi dati e il prossimo impegno contro la non irreprensibile Guinea Bissau, la qualificazione agli ottavi della Coppa d'Africa della nazionale di Chukwueze è praticamente certa. Gli ottavi cominceranno sabato 27 gennaio e l'ultima partita sarà il 30.