MN - Pagliuca su Maignan: "Spesso è condizionato, ecco da cosa. Non è ai suoi massimi livelli"
MilanNews.it
Il 3-0 che il Milan ha inflitto al Lecce è l'ennesima dimostrazione di come i rossoneri stiano bene fisicamente e psicologicamente. Massimiliano Allegri sta costruendo sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza con diverse sfumature evolutive rispetto a quello che è sempre stato il suo ditkat filosofico. Intervenuto su MilanNews.it, Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha parlato così dei rossoneri.
E Maignan?
"Non credo che il portiere francese sia ai livelli del suo primo anno in Serie A. Spesso è stato condizionato anche da guai muscolari, sempre più frequenti rispetto all'inizio. Gli auguro possa tornare ai suoi massimi livelli".
Pubblicità
News
Gozzini: "Prima di rimettersi in carreggiata, Gimenez è passato anche attraverso un possibile fuori strada: dalla cessione alla titolarità"
Perché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano di Franco Ordine
Le più lette
2 LIVE MN - Consiglio Comunale su San Siro: attacchi alle proprietà di Milan e Inter e al Sindaco Sala
3 Perché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
4 Bianchin: "Alex Jimenez ha messo in fila un paio di ritardi ed è stato ceduto, così come Theo è stato messo sul mercato: ora ci sono stile e regole da Milan"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Consiglio Comunale su San Siro: attacchi alle proprietà di Milan e Inter e al Sindaco Sala
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pagliuca: "Milan l'anti-Napoli? Ecco cosa penso. Allegri più misurato. Maignan non è ai suoi massimi livelli. Sul centrocampo e Gimenez..."
Carlo PellegattiIl Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
Antonio VitielloIl verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com