MN - Pagliuca su Maignan: "Spesso è condizionato, ecco da cosa. Non è ai suoi massimi livelli"

Il 3-0 che il Milan ha inflitto al Lecce è l'ennesima dimostrazione di come i rossoneri stiano bene fisicamente e psicologicamente. Massimiliano Allegri sta costruendo sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza con diverse sfumature evolutive rispetto a quello che è sempre stato il suo ditkat filosofico. Intervenuto su MilanNews.it, Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha parlato così dei rossoneri.

E Maignan?

"Non credo che il portiere francese sia ai livelli del suo primo anno in Serie A. Spesso è stato condizionato anche da guai muscolari, sempre più frequenti rispetto all'inizio. Gli auguro possa tornare ai suoi massimi livelli".