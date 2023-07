MN - Pagni: "De Ketelaere non possiede le caratteristiche che Pioli richiede"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore sportivo Danilo Pagni.

Che succederà a De Ketelaere?

“De Ketelaere andrà via in prestito con obbligo di riscatto. Non credo che il Milan sia interessato a tenerlo. Non possiede queste caratteristiche, che Pioli richiede sia a livello offensivo, sia a livello difensivo”.