MN - Pagni: "Il Milan intende puntare al vertice in Italia e stupire in Europa"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore sportivo Danilo Pagni.

A quali obiettivi stagionali possono ambire i rossoneri?

“Secondo me il Milan intende puntare al vertice in Italia e stupire in Europa, sulla falsa riga di quanto accaduto quest’anno”.