MN - Pagni: "Il Milan sa sfruttare bene le opportunità, specie sotto traccia..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore sportivo Danilo Pagni.

Il mercato del Diavolo si chiude qui?

“Vediamo. Il mercato dipende dalle opportunità e il Milan le sa sfruttare bene, specie sotto traccia. Per me arriverà almeno un altro centrocampista ibrido tra tutte le posizioni del centrocampo, secondo una precisa direttiva…”.

Ossia?

“L’uno contro uno a tutto campo, sia in fase di possesso, sia in fase di non possesso. Ho seguito qualche allenamento di Pioli. Lui chiede questo”.