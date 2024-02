MN - Pagotto e il rendimento di Leao: "Sembra più responsabilizzato: ha capito che deve diventare un uomo squadra"

All'indomani di Milan-Atalanta, c'è un po' di rammarico in casa Milan con i rossoneri che hanno dominato in lungo e in largo la squadra di Gasperini ma non sono riusciti a segnare più di un gol e hanno pareggiato la partita per 1-1, con un rigore generoso in favore della Dea. Della partita di San Siro e in generale del momento del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex portiere rossonero Angelo Pagotto. Le sue parole ai nostri microfoni.

Come commenti le recenti prestazioni di Leao?

“Lo noto più responsabilizzato. È giovane, però ha ben compreso che, oltre al campo, gli si chiede di essere un uomo squadra. Gradualmente, sembra lo stia diventando. Il Milan lo aveva colto già cinque anni fa”.