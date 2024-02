MN - Pagotto: "Maignan sembra in flessione, ma sarà solo una fase: tornerà ai suoi standard"

All'indomani di Milan-Atalanta, c'è un po' di rammarico in casa Milan con i rossoneri che hanno dominato in lungo e in largo la squadra di Gasperini ma non sono riusciti a segnare più di un gol e hanno pareggiato la partita per 1-1, con un rigore generoso in favore della Dea. Della partita di San Siro e in generale del momento del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex portiere rossonero Angelo Pagotto. Le sue parole ai nostri microfoni.

Il tuo punto di vista sul recente rendimento di Maignan?

“Dall’infortunio in poi, sembra in flessione. Non so per quali ragioni. Ci può stare. Da un portiere come lui, ti aspetti non subisca mai gol. Penso sia solo una fase e che, a tempo debito, tornerà agli standard qualitativi elevatissimi di prima”.