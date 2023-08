MN - Pagotto: "Mercato finito? Non penso. Credo che a Pioli serva..."

Angelo Pagotto, ex portiere del Milan, si è espresso sul mercato rossonero nell'intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it: "Per me il Milan farà ancora qualcosa in entrata. Secondo me in mezzo al campo. Ricordiamoci che Bennacer starà fuori a lungo. Secondo me Pioli ha chiesto un altro centrocampista”.