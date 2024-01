MN - Pagotto: "Se Pioli portasse a casa i risultati..."

Riguardo al match tra Udinese e Milan che sarà disputato domani sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium e al momento dei rossoneri, tra lotta Champions e mercato, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente e in esclusiva Angelo Pagotto, ex portiere del Diavolo. Ecco le sue parole.

A proposito di Pioli: secondo te è il suo ultimo anno sulla panchina del Milan?

“Non ne sono così certo. Se porta a casa i risultati, è difficile fare una valutazione di questo tipo. E poi il Milan è terzo in classifica…”.

L’Europa League potrebbe impattare sulla qualificazione in Champions dei rossoneri la prossima stagione?

“Il Milan deve puntare ad arrivare fino in fondo in Europa League, non sono due discorsi collegati. Un fattore dà uno stimolo all’altro e viceversa”.

Qual è, a tuo giudizio, il valore aggiunto dei rossoneri in questo momento?

“Secondo me Adli. Se fatto giocare con costanza, il Milan potrebbe aver trovato il regista dei prossimi quattro-cinque anni. Per tempi di gioco e tecnica è superlativo”.