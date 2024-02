MN - Pagotto: "Sembra tornato il Milan di inizio stagione: mi piace che accettino l'uno contro uno dietro"

All'indomani di Milan-Atalanta, c'è un po' di rammarico in casa Milan con i rossoneri che hanno dominato in lungo e in largo la squadra di Gasperini ma non sono riusciti a segnare più di un gol e hanno pareggiato la partita per 1-1, con un rigore generoso in favore della Dea. Della partita di San Siro e in generale del momento del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex portiere rossonero Angelo Pagotto. Le sue parole ai nostri microfoni.

Tatticamente hai intravisto note significativamente evidenti?

“Sembra sia tornato il Milan dei livelli di inizio stagione. Mi piace il fatto che la squadra accetti l’uno contro uno dietro. Ormai lo fanno tutte le big d’Europa. I rossoneri non possono esimersi. I calciatori hanno le caratteristiche giuste. Questo è un anno di transizione per sperimentare la situazione e renderla definitiva nelle stagioni a venire”.